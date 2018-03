Monaco et Tielemans déroulent à Strasbourg et poursuivent leur invincibilité

Monaco s'est tranquillement imposé ce vendredi soir sur la pelouse de Strasbourg (1-3) lors du match d'ouverture de la 29ème journée de Ligue 1. Les Monégasques poursuivent leur série d'invincibilité en championnat avec désormais 14 matches consécutifs sans défaite (10 victoires et 4 partages). Youri Tielemans est monté au jeu à dix minutes de la fin (79').

Dès les premières minutes, Jovetic donne l'avance aux hommes de Jardim (5') mais les Strasbourgeois ne s'avouent pas vaincus et reviennent dans la partie grâce Bahoken (19'). Toutefois, le Racing déchante rapidement en voyant Lopes remettre l'ASM aux commandes deux minutes plus tard (21'). Les visiteurs vont même enfoncer un peu plus le clou avant la pause avec un but tout en puissance de Fabinho (41').

Les joueurs du Rocher gèrent leur avance en seconde période et confortent leur deuxième place au classement ace 63 points. Strasbourg est 15ème avec 31 unités.