Monaco engage l'attaquant allemand Kevin Volland

L'AS Monaco a engagé l'attaquant allemand Kevin Volland en provenance du Bayer Leverkusen, a annoncé mercredi le club monégasque. Il a signé un contrat jusqu'en 2024.

Volland, 28 ans, évoluait à Leverkusen depuis 2016 et a inscrit 50 buts en 148 matches pour le Bayer. Il a également évolué à Munich 1860 (2010-2012) et Hoffenheim (2012-2016).

International allemand à dix reprises (1 but), Volland a signé un contrat de quatre ans avec le club de Nacer Chadli.

"Je remercie les dirigeants de l'AS Monaco pour la confiance témoignée. Je suis ravi de rejoindre ce club avec une grande histoire et des ambitions fortes. J'ai suivi les premiers résultats de l'équipe, j'ai maintenant hâte de rejoindre le groupe et de me mettre au travail pour apporter mes qualités", a-t-il déclaré sur le site du club.