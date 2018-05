Meunier évite les provocations et ne regardera pas OM - Atletico

Dans l’œil du cyclone après son 'like' sur un tifo de Marseille en demi-finale d'Europa League, Thomas Meunier s'est (partiellement) réconcilié avec les supporters du Paris Saint-Germain vendredi. "Faute avouée à moitié pardonnée envers les ultras et l'ensemble des supporters. On classe définitivement l'affaire", avait écrit le Diable rouge sur ses réseaux sociaux.

Désormais conscient que l'argument est sensible, Meunier ne s'est pas fait piéger lorsqu'un journaliste l'a provoqué en lui demandant son favori pour la finale d'Europa League entre Marseille et l'Atletico Madrid. "Aucun favori pour moi. Juste un beau match à voir pour les amateurs de football. Ça ne me fait ni chaud ni froid et je pense que je ne vais même regarder le match", a répondu Meunier après la défaite 0-2 des siens à Rennes samedi soir.