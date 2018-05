Meunier : "C'est une histoire qui va se régler en interne, avec les Ultras"

L'affaire du "like" de Thomas Meunier a connu un nouvel épisode. Après le partage à Amiens, le défenseur parisien a brièvement mais fermement évoqué le sujet.



"Que les choses soient bien claires, je ne dois rendre de compte à personne. Ni aux gosses de 12 ans qui me disent "casse-toi du PSG", ni aux pseudos supporters sur Twitter, ni à personne d'autres", a-t-il déclaré, visiblement énervé, au micro d'Eurosport.



"C'est une histoire qui va se régler en interne avec les principaux concernés, c'est à dire les membres du CUP (Collectif Ultras Paris, ndlr) qui ont toujours été derrière le PSG. Ce sont les seuls à qui je suis vraiment redevable. Si les autres sont curieux, ils s'arrangeront avec eux pour avoir des infos", a-t-il précisé.



Les relations entre le back droit des Diables et les supporters du PSG sont très tendues depuis une dizaine de jours. Un "like" de Meunier sur un tifo de l'OM, rival historique du PSG, a mis le feu aux poudres. Des fans du PSG se sont attaqués de manière parfois violente au joueur de Saint Ode sur les réseaux sociaux. Il avait aussi été sifflé lors de sa montée au jeu contre Guingamp.



En milieu de semaine, le Collectif Ultras Paris - par la voix de son vice-président - avait demandé des excuses à notre compatriote. "Ça ne fait pas de mal et on repart à zéro", précisait le membre du CUP.



Au vu de la sortie de Meunier, ces excuses devraient se faire de manière discrète.