Meunier absent pour la demi-finale de Coupe de France avec le PSG

C'est l'hécatombe de stars dans le noyau du Paris Saint-Germain. La veille de la demi-finale de Coupe de France face à Nantes, Thomas Tuchel a fait le point ce lundi sur la disponibilité de son noyau pour la rencontre. L’entraineur allemand a annoncé devoir faire l’impasse sur plusieurs joueurs clés, Thomas Meunier inclus. Le Diable Rouge est convalescent et "indisponible" d’après Tuchel qui n’a pas communiqué la durée de l’indisponibilité du joueur belge.

L’Ardennais s’est blessé lors de la victoire des Parisiens contre Marseille (3-1), le 17 mars dernier. Meunier avait donc manqué les deux dernières rencontres internationales face à la Russie et Chypre.

Neymar, Cavani et Di Maria seront eux aussi absents. Rien que cela. "Peut-être que Julian Draxler et Dani Alves peuvent jouer", a ajouté l’entraineur du PSG d'un air dépité. Lourdement déforcés, les Parisiens restent néanmoins les grandissimes favoris face aux Nantais. Le club de la capitale poursuit son impressionnante série de quatre victoires consécutives du trophée et vise le quintuplé historique.