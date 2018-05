Meunier a eu une entrevue "constructive" avec les supporters du PSG

Thomas Meunier est allé à la rencontre d'une partie des sfans du PSG ce vendredi. Le Diable Rouge est actuellement englué dans une polémique après avoir liké une photo d'un tifo des supporters de Marseille lors de la 1/2 finale jouée par l'OM contre Salzbourg.

Il a donc rencontré les représentants du Collectif Ultra Paris afin d'aplanir les angles et est sorti de cette entrevue avec un sentiment positif: "Faute avouée à moitié pardonnée envers les ultras et l’ensemble des supporters parisiens. On classe définitivement cette affaire et on continue d’avancer main dans la main pour le meilleur du PSG ! Investi à 1000 % car ici c’est Paris !" a-t-il annoncé sur Instagram et Twitter.