Mercato : Sébastien Dewaest est prêté par Genk à Toulouse, en Ligue 2

Le geste de Sébastien Dewaest contre le FC Bruges - Genk - FC Bruges - 04/11/2018 Voilà deux jours que l'on peut observer un geste chez certains joueurs de Pro League, les poignets croisés, ils semblent mimer une personne qui porte des menottes. Après Sébastien Dewaest (Genk) et Dylan de Belder (Cercle de Bruges) plusieurs joueurs, Adrien Trebel a lui aussi fait ce geste ce dimanche après son but inscrit face à Waasland-Beveren (1-2 pour Anderlecht). Après la rencontre, le joueur a confirmé à notre journaliste sur place l'allusion dans ce geste, il s'agit bien d'une référence à Mogi Bayat. Une décision de plusieurs joueurs donc... On ignore le message exact derrière ce geste et le nombre de joueurs ayant décidé d'utiliser la référence.