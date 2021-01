Mercato : Diego Costa, sans club, recalé par l'Olympique de Marseille

Sans club depuis le 1er janvier dernier, Diego Costa cherche du travail. Son curriculum vitae est arrivé sur les bureaux des dirigeants de l'OM... ils ont refusé le dossier transmis par le nerveux attaquant espagnol.

Fin décembre, Diego Costa surprenait un peu son monde en résiliant son contrat, pour raisons personnelles, avec l'Atletico Madrid, formation occupant la première place du championnat d'Espagne. Le nerveux attaquant espagnol d'origine brésilienne avait peut-être une idée derrière la tête, mais toujours est-il que l'ancienne cartouche offensive de Chelsea notamment se retrouve aujourd'hui sans club.

A côté de cela, l'Olympique de Marseille, actuellement sixième du championnat de France, recherche un attaquant capable de faire oublier les pions offensifs du noyau, jugés trop peu efficaces. L'OM a pris ses renseignements auprès d'Arkadiusz Milik, le Polonais de Naples, par exemple, mais la piste ne semble pas se concrétiser.

On se disait donc que la ferveur du Vélodrome pourrait convenir à Diego Costa... Les dirigeants olympiens ne l'ont pas entendu de cette oreille puisqu'ils ont purement et simplement recalé Diego Costa, 32 ans.

Depuis qu'il est arrivé au club en 2006 à seulement 17 ans, l'attaquant a disputé 215 matches officiels en deux étapes (2010-2014 puis janvier 2018 - janvier 2021), marquant 83 buts et offrant 36 passes décisives. Entre-temps, il a joué à Chelsea (2014-2018) et gagné deux fois la Premier League. Avec les Colchoneros, Diego Costa a remporté un championnat d'Espagne (2013-2014), une Coupe du Roi (2013), une Europa League (2018) et deux Supercoupes d'Europe (2010 et 2018).