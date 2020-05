Meilleur joueur africain de L1: Osimhen parmi les finalistes

Victor Osimhen inscrit le but le plus rapide de l'histoire du championnat de Belgique - Antwerp -... Le Nigérian Victor Osimhen a inscrit ce dimanche le but le plus rapide de l'histoire du championnat de Belgique lors du match de Barrage pour l'Europe entre l'Antwerp et Charleroi. L'attaquant carolo a secoué les filets après 9 secondes de jeu, battant l'ancien record détenu depuis 2013 par Imoh Ezequiel, qui évoluait à l'époque au Standard. On attendra le calcul officiel de la Pro League pour les centièmes mais le buteur de Charleroi peut d'ores être certain de détenir le but le plus précoce du championnat. Dès le coup d'envoi, Charleroi a, en effet, rapidement pu profiter d'une erreur de communication de la défense anversoise pour ouvrir le score. Osimhen ne se faisait pas prier pour tromper le portier Sinan Bolat en face à face.