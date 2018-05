Mbappé s'échauffe avec un ramasseur de balles à Amiens

Le PSG a été tenu en échec par Amiens au Stade de la Licorne (2-2). Mais ce n'est sans doute pas de ce résultat que se souviendra un ramasseur de balle du SC.



Ce gamin a eu l'honneur de participer à l'échauffement de Kylian Mbappé. Et pendant un long moment, si on en croit Pierre Menès, journaliste français, qui a filmé la scène.



L'attaquant des Blues et du PSG est monté au jeu à la 84e minute et n'a pas pu faire basculer la rencontre.



Voir son club accrocher le PSG et échanger quelques passes avec Mbappé, sacrée soirée pour ce petit privilégié.