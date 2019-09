Mbappé de retour dans le groupe parisien après un mois d'absence

La star du Paris SG Kylian Mbappé, remis d'une blessure à une cuisse contractée fin août, fait son retour dans le groupe pour le déplacement à Bordeaux prévu samedi en Ligue 1, a annoncé vendredi son entraîneur Thomas Tuchel.

"Kylian et Mauro (Icardi) sont dans le groupe et disponibles pour jouer quelques minutes", a déclaré le technicien allemand. La reprise de "Kyky" est une bonne nouvelle pour les Bleus et son sélectionneur Didier Deschamps, qui doit annoncer jeudi sa liste pour les deux rendez-vous internationaux de début octobre.

Blessé à la cuisse gauche lors de la victoire facile contre Toulouse (4-0) le 25 août au Parc des princes, Mbappé a manqué cinq matches depuis, dont le premier cette saison en Ligue des champions contre le Real Madrid (3-0). Même s'"il n'est pas prêt pour jouer 90 minutes", a indiqué Tuchel, l'attaquant de 20 ans devrait donc faire son retour en Gironde pour la 8e journée du championnat. Une excellente nouvelle pour le PSG avant le déplacement mardi à Istanbul (Turquie) en Ligue des champions contre Galatasaray.

En revanche, Edinson Cavani ne sera pas du voyage en Gironde et n'a donc pas totalement récupéré de sa blessure à la hanche contractée là aussi contre Toulouse.

Privé en ce début de saison de nombre de ses joueurs cadres, le champion de France en titre a déjà perdu deux fois en huit journées contre Rennes (2-1) lors de la 2e journée et contre Reims mercredi au Parc (2-0). Cette deuxième défaite a montré les limites qualitatives et quantitatives du banc de touche parisien.