Mauro Icardi ne retournera pas à l'Inter, il restera au PSG

L’information a été dévoilée vendredi soir par le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Selon le journaliste sportif de Sky Sports Italia, toujours bien informé, le transfert définitif devrait avoir lieu dans les heures qui viennent.

Mauro Icardi (27 ans) a été prêté par l’Inter Milan au PSG, cela depuis le début de la saison. On parle d’un contrat longue durée et d’un transfert qui tournerait aux alentours de 50 millions d’euros, avec en plus, 7 millions de bonus.

En théorie Mauro Icardi est lié à l’Inter Milan jusqu’en juin 2022, avec une clause libératoire fixée à 110 millions d’euros. Mais toujours selon Gianluca Di Marzio, cette clause devrait être modifiée. Les Parisiens feraient donc une bonne affaire en levant l’option d’achat. Le PSG ne devrait finalement débourser " que " 50 millions d’euros aux Interistes.

Les Parisiens ont toujours dit qu’Icardo, auteur de 20 buts en 31 matches, était une des priorités pour la saison 2020-2021.

L’arrivée de l’attaquant argentin devrait définitivement sceller le sort d’Edinson Cavani. L’Uruguayen de 33 ans qui arrive en fin de contrat en juin au PSG, pourrait rebondir… À l’Inter Milan. Le jeu des chaises musicales peut donc commencer…