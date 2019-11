Marseille se reprend contre Lille et monte sur le podium

L'Olympique de Marseille s'est repris après deux défaites en dominant Lille samedi 2 à 1, une victoire qui offre provisoirement aux Marseillais une place sur la 3e marche du podium, dans l'attente des autres matches de la 12e journée.

Grâce à Morgan Sanson (47e) puis Gabriel contre son camp (79e), et malgré la réduction du score d'Adama Soumaoro (83e), les Phocéens ont su se relever après la gifle de dimanche à Paris (4-0) et la défaite à Monaco en Coupe de la Ligue (2-1). Lille continue de peiner à l'extérieur (aucune victoire, deux nuls, quatre défaites) et descend au 5e rang.

De son côté, le Paris SG, double champion en titre, a enregistré sa 3e défaite de la saison en Championnat en s'inclinant 2 à 1 sur le terrain de Dijon, vendredi. Mais le PSG reste largement en tête avec huit points d'avance sur Nantes, en déplacement à Bordeaux dimanche.

Les Parisiens, après trois victoires de rang en Ligue des champions, accueilleront le Club Bruges, mercredi, au Parc des Princes, et un nouveau succès leur permettra de décrocher leur ticket pour les 8e de finale.