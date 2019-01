Marseille éjecté de la Coupe par un club de 4e division, le PSG assure

La crise est profonde: Marseille a été éjecté de la Coupe de France en 32e de finale, humilié 2 à 0 par Andrézieux (N2, soit la 4e division), dimanche dans un match joué à Saint-Etienne. En soirée, le PSG de Thomas Meunier a battu le GSI Pontivy (4-0).

L'OM en est désormais à sept matches consécutifs sans gagner, toutes compétitions confondues. Voilà le club de Rudi Garcia éliminé de toutes les coupes, quelles soient nationales - la Coupe de la Ligue s'est achevée en 8e de finale face à Strasbourg avant la trêve - ou européenne - le club phocéen a dit adieu à la Ligue Europa dès la phase de groupes.

Les héros d'Andrézieux, club des environs de Saint-Etienne, s'appellent Bryan-Clovis Ngwabije, défenseur central de 20 ans formé à Lyon, et Florian Milla, milieu défensif de 24 ans formé à Saint-Etienne. Ce sont eux qui ont marqué contre le club finaliste de la Ligue Europa la saison dernière.

"Ca fait beaucoup de bien, je n'avais pas mis un but depuis le début de la saison" a commenté Ngwabije, qui a ouvert le score et qui rêvait de "tenir jusqu'à l'exploit" comme il l'a confié sur Eurosport.



Deux autres équipes de Ligue 1 sont tombées. A commencer par Bordeaux éliminé chez lui par Le Havre (0-1). Et puis Toulouse a mis fin au parcours de Nice dans un duel entre équipes de l'élite (4-1).

L'OM, Bordeaux et dans une moindre mesure Nice rejoignent les autres "mauvais élèves" de la première division sortis en 32e de finale de Coupe de France samedi, Montpellier, Nîmes et Angers.



Le PSG, autoritaire leader de Ligue 1, n'a pas rencontré les mêmes problèmes face à Pontivy. Mais tout n'a pas été facile pour autant. Longtemps, les Parisiens n'ont dû leur qualification qu'à un but contre son camp de Jule. Les amateurs bretons (D5) ont craqué en fin de rencontre et ont encaissé trois fois via Neymar, Mbappé (sur penalty) et Draxler. Thomas Meunier est resté pendant 90 minutes sur la pelouse.