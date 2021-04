Lyon - Lille : Jason Denayer forfait en dernière minute, gêné par une douleur à la voute plantaire

Jason Denayer, pilier de la défense de l'Olympique de Lyon, a dû déclarer forfait peu avant le choc face à Lille ce dimanche soir. Présent à l'échauffement avec ses coéquipiers, le Diable rouge a ressenti une douleur à la voute plantaire. Le staff du club lyonnais a donc pris la décision de ne pas faire jouer le défenseur.

On ignore évidemment pour l'instant s'il s'agit d'une vraie blessure ou simplement d'une gêne, et dans quelle mesure elle tiendra ou non le Belge éloigné des terrains.

Les supporters lyonnais, mais aussi ceux des Diables croiseront sans doute des doigts en espérant qu'il ne s'agisse de rien de grave.