Lyon et Jason Denayer éliminent Lille aux tirs au but et filent en finale de la Coupe de la Ligue

Lyon, avec son capitaine belge Jason Denayer présent toute la rencontre, est le premier finaliste de la 26ème édition de la Coupe de la Ligue. Ce mardi soir, l'OL a battu à domicile Lille 4 tirs au but à 3 (2-2 au terme du temps réglementaire).

Moussa Dembele (17' sur penalty) et Aouar (85') avaient répondu au but d'ouverture du Lillois Sanches (2') et les hommes de Rudi Garcia pensaient se diriger vers une qualification dans le temps réglementaire jusqu'à ce que Loïc Rémy arrache la séance de tirs au but (il n'y a pas de prolongation en Coupe de la Ligue) sur penalty (91').

Le premier essai du Lillois Bamba a été détourné par Tatarusanu. Ensuite, les Lyonnais Dembele, Terrier, Cornet et Mendes ont rentré leurs quatre tirs alors que Sanches manquait le cinquième essai lillois. Lyon a ainsi obtenu le droit d'entrée pour la finale le samedi 4 avril au stade de France.

Mercredi, la seconde demi-finale opposera, à 21h00, Reims au Paris-Saint-Germain. La Coupe de la Ligue française disparaîtra du calendrier la saison prochaine.