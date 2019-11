Lyon et Jason Denayer battus à Marseille pourtant réduit à dix une demi-heure

Marseille a battu Lyon dimanche en match de clôture de la 13e journée du championnat de France de football (2-1). Jason Denayer et les Gones n'ont pu empêcher Dimitri Payet de signer un doublé pour les Marseillais (18e sur penalty et 39e). Au classement, l'OM est deuxième avec 22 points, à huit longueurs du PSG. Lyon confirme son déclin: 14e avec 16 points, seulement quatre en plus que Dijon, 18e et barragiste.

Marseille a dominé la première période de ce que l'on surnomme l'Olympico. Payet a concrétisé cette supériorité en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Thiago Mendes (17e, 1-0). Par la suite, l'OM a intensifié son pressing et sur une passe de Maxime Lopez, Payet a double l'écart d'une frappe pied droit (39e, 2-0). Le numéro 10 marseillais n'avait plus signé un doublé en Ligue 1 depuis le 10 août 2018 au Vélodrome face à Toulouse.

En début de seconde période, Lyon a fait le siège dans le camp marseillais sans arriver à se montrer dangereux avant que le match soit interrompu en raison du manque de visibilité dû à importante fumée dégagée par des fumigènes (56e). Mais juste après, Moussa Dembélé, dans la surface de réparation, a réduit l'écart de la tête (59e, 2-1) inscrivant son 9e but de la saison. Les Lyonnais étaient relancés d'autant qu'Alvaro Gonzales, le défenseur marseillais, a été exclu (64e, 2 jaunes). En supériorité numérique, les Gones se sont rués à l'assaut de Marseillais repliés dans leur camp mais n'ont pas égalisé.

Aux Pays-Bas, l'AZ Alkmaar a pris la mesure d'Emmen (3-0) en match de clôture de la 13e journée. Teun Koopmeiners (36e), Myron Boadu (45e) et Calvin Stengs (58e) ont signé ce neuvième succès de la saison. Il y avait un Belge dans l'axe central de la défense dans les deux équipes: Stein Wuytens avec les Kaaskoppen et Michael Heylen avec Emmen. Au classement, l'AZ est 2e avec 29 points, six de moins que l'Ajax Amsterdam. Emmen (13 points) reste 13e.