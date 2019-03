Lyon et Denayer s'imposent dans les dernières minutes à Rennes

L'Olympique lyonnais s'est imposé sur la plus petite des marges à Rennes (0-1) vendredi en ouverture de la trentième journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Jason Denayer, qui a disputé toute la rencontre, ont dû leur salut à un but inscrit par Terrier à la 86e. Lyon (56 points) conforte sa troisième place et revient à une unité de Lille qui se déplace dimanche à Nantes (17h00).

Lors de la vingt-neuvième journée du championnat d'Italie, Sofian Kiyine, sur le banc, a vu son équipe du Chievo Vérone s'incliner lourdement à domicile face à Cagliari (0-3). Pisacane (16), Joao Pedro (33) et Ionita (43) ont inscrit les trois buts des visiteurs en première période. Le Chievo a, pour sa part, été réduit à dix en début de seconde période après l'exclusion de Depaoli (52). Au classement, les coéquipiers de Kiyine occupent la dernière place avec onze unités.

En Ecosse, Stephane Omeonga, titulaire, a obtenu les trois points avec Hibernian sur la pelouse de Livingston lors de la trente-et-unième journée de Premiership (1-2). Les trois buts de la rencontre ont été inscrits après la sortie du Diablotin de 23 ans à la 68e. Hanlon (71) et Mallan (74) ont donné une avance de deux buts aux visiteurs avant qu'Hardie ne réduise la marque sur penalty à la 90e. Au classement, Hibernian est cinquième avec 48 unités.