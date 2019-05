Lyon et Denayer accrochés par Lille dans le choc de la journée en France

L'Olympique Lyonnais, avec le Diable Rouge Jason Denayer pendant toute la rencontre, a été contraint au partage (2-2) contre Lille, dimanche soir au Parc OL à l'occasion du dernier match de la 35e journée de Ligue 1.

Après le but d'ouverture signé Martin Terrier (1-0, 11e), Denayer a été à la source de l'égalisation des Dogues peu après le retour des vestiaires. Passant à côté du ballon alors qu'il voulait dégager, le défenseur belge a permis à Loïc Remy de récupérer le cuir et ainsi tromper Anthony Lopes après l'avoir passé (1-1, 50e). Lille, qui n'a été battu qu'une seule fois en championnat en 2019, a pris l'avantage sur un coup franc repris au deuxième poteau par Boubakary Soumare (1-2, 68e). Les Lyonnais ont ensuite égalisé via une reprise de volée de Léo Dubois à l'issue d'un cafouillage (2-2, 74e).

Si ce résultat arrange Lille, toujours bien accroché à sa deuxième place avec 69 unités et six points d'avance sur son adversaire du soir, Lyon (63) voit revenir Saint-Etienne (62) à une point à l'issue de cette 35e journée. La lutte pour la 3e place, synonyme de qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, s'annonce intense.