Lothar Matthäus: "Je ne vois pas un concept clair au Paris SG"

L'ancienne gloire du football allemand Lothar Matthäus, désormais consultant respecté dans le football allemand, "ne voit pas un concept clair" dans la politique du Paris SG, et estime que "l'on attendait plus de Thomas Tuchel" pour sa première saison.

Certes, affirme-t-il dans un entretien avec l'AFP en marge de la Super coupe d'Allemagne (Dortmund-Bayern Munich samedi 20h30), le PSG figure parmi les quelques équipes capables de gagner la Ligue des champions.

Mais, poursuit-il cependant, "je ne comprends pas quelle direction ils veulent prendre, je téléphone souvent à mon ami Nasser (Al-Khelaïfi, patron du PSG) mais je ne vois pas un concept clair".

"Quels joueurs restent, quels joueurs partent? Ca change trop sur plusieurs postes, et quand on change trop, on ne parvient pas à la stabilité, et le plus important est, à mon avis, de pouvoir travailler dans la stabilité sur le long terme pour obtenir de grands succès".

Interrogé sur l'entraîneur allemand du club parisien Thomas Tuchel, Matthäus s'en tient aux faits: "Tuchel, on lui a tressé des lauriers, mais en fin de compte il n'a gagné qu'un seul titre, le titre qu'on est obligé de gagner avec cette équipe (la Ligue 1, ndlr), il a perdu les coupes, il a été éliminé en Ligue des champions par Manchester United après une victoire à l'extérieur (2-0, 1-3). Si on fait le bilan, et avec tout le respect que je dois à Thomas Tuchel, je crois qu'on attendait plus de lui".