Lionel Messi marque enfin son premier but en Ligue 1 avec le PSG face à Nantes (VIDEO)

Il aura fallu presque 3 mois à Lionel Messi pour inscrire son premier but en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le Sextuple Ballon d’Or a en effet marqué le 3e et dernier but des siens samedi lors de la victoire 3-1 du PSG face à Nantes. Une victoire laborieuse pour les Parisiens, affaiblis par l’exclusion de leur gardien Keylor Navas à la 65e minute.

Messi – qui avait fait ses débuts en Ligue 1 fin août – avait déjà marqué 3 fois pour le Paris Saint-Germain lors de ses apparitions en Ligue des Champions. Souvent absent pour des raisons diverses en championnat (blessures, manque d’entraînement, retour de sélection), l’Argentin n’avait disputé que 5 matches en Ligue 1 avant ce samedi. Des rencontres où il n’avait pas particulièrement brillé.

Largement en tête de Ligue 1 avec 37 points – 13 d’avance sur Lens (1 match en moins) – le PSG a pris l’avantage très tôt dans cette rencontre grâce à Kylian Mbappé (2e). L’exclusion de Navas après l’heure de jeu a ensuite perturbé les plans de Mauricio Pochettino qui a choisi de remplacer Neymar pour faire rentrer le gardien réserve Sergio Rico.

Nantes est ainsi parvenu à égaliser (76e) mais a sombré en fin de match suite à un but contre son camp de l’ancien anderlechtois Dennis Appiah (82e) et au but de Léo Messi (87e).