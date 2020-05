Lincoln Red roi planétaire du score fleuve, le FC Bruges le plus dominant en Belgique

L’observatoire du Football CIES s’est penché sur les résultats entre 2015 et 2019 et particulièrement sur les "scores fleuves", les victoires avec trois buts ou plus d’écart. Parmi tous les clubs de première division de la planète, c’est le Lincoln Red Imps qui affiche les stats les plus impressionnantes.



L’équipe de Gibraltar remporte près de la moitié de ces matches avec une telle marge (49,6%). L’Ajax Amsterdam (37,4%), le PSG et le FC Barcelone (35,4%) figurent dans le Top 10. En Belgique, le FC Bruges affiche le pourcentage le plus élevé (22,6%).



Avec 69 trophées – dont 24 titres - depuis sa création en 1976, Lincoln Red Imps ultra domine le championnat de Gibraltar. Le club du Président Derek Alman n’a laissé que deux titres à la concurrence depuis la saison 2000-2001. Et encore il a terminé deuxième. En 2014, il est devenu le premier club à représenter Gibraltar en Ligue des Champions. Il a été éliminé dès le premier tour de qualification. Sa mainmise se marque donc aussi dans les résultats et ses adversaires sont souvent balayés sur le terrain.



Macao, Tahiti quand exotisme rime avec déséquilibre



Pour trouver les ligues les plus déséquilibrées, il faut prendre le large. La Primeira Divisão de Macao décroche la palme avec 42,5% des matches qui se terminent avec au moins trois buts d’écart. Tahiti (38,1%) suit en deuxième position d’un Top 10 où on ne retrouve que trois compétitions européennes : l’Estonie (3e, 32,6%), Gibraltar (5e, 30%) et Saint Marin (10e, 25,7%).



La Pro League juste au-dessus de la moyenne



La Belgique peut se targuer d’être en championnat plutôt équilibré. Avec seulement 15% de rencontres remportées facilement, la Pro League se situe en dessous des clubs du Big Five : l’Allemagne (18,2%), l’Angleterre (17%), l’Espagne (16,2%), la

France (16,1%) et l’Italie (15,5%). La moyenne mondiale est de 14,4%.



Avec seulement 2% de "score fleuve", la GFA League de Gambie est le championnat le plus disputé (et peut-être le moins spectaculaire) de la planète. Pas vraiment étonnant quand on sait que cette compétition est la plus productive en… 0-0.