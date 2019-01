Limbombe marque son premier but avec Nantes, en Coupe de France

Nantes, 14e du Championnat de Ligue 1, s'est facilement qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Les Canaris ont battu Châteauroux (13e en D2) 4-1, vendredi soir. Anthony Limbombe, le transfert le plus cher de l'histoire du FCN arrivé l'été dernier, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. L'ancien Brugeois a marqué le 4e but de son équipe à la 86e minute.

Résultat de vendredi (32e de finale) :

Nantes - Châteauroux (D2) 4-1

Grenoble (D2) - Strasbourg reporté (terrain gelé)