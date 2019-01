Limbombe et Nantes vainqueurs face à Montpellier

Nantes s'est imposé 2-0 face à Montpellier en match d'alignement de la 18e journée de Ligue 1. La rencontre avait été reportée en raison des manifestations des gilets jaunes en France.

Le Diable Rouge Anthony Limbombe a participé à la rencontre. Il est monté au jeu à la place de l'ancien anderlechtois Kara Mbodj à la 57e minute tandis que le score était encore de 0-0 et que Montpellier jouait à 10 à cause de l'exclusion de Gaetan Laborde (19e). Le marquoir n'a toutefois pas tardé à se débloquer puisque Waris Majeed a ouvert le score à la 62e minute. Nicolas Pallois a ensuite profité d'une mauvaise sortie du gardien adverse pour faire 2-0 et mettre son équipe à l'abri (81e).

Au classement, Nantes grimpe à la 11e place avec 23 points. Montpellier reste 4e de Ligue 1 malgré cette défaite.