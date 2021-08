Lille remporte le Trophée des Champions face au PSG grâce un superbe but de Xeka

Lille a remporté le Trophée des Champions version 2021 face au Paris Saint-Germain, le tout premier de l’histoire du club nordiste. Le vainqueur de la Ligue 1 a donc battu celui de la Coupe de France par le plus petit des écarts ce dimanche à Tel Aviv. Un seul but, mais quel but ! Un missile signé Xeka et inscrit juste avant la pause. Plus dangereux que les Lillois en deuxième période, les Parisiens ne sont jamais parvenus à égaliser. Les deux équipes seront de retour aux affaires en Ligue 1 dès la semaine prochaine pour le premier match de la saison.

Il s’agit du premier trophée pour Jocelyn Gouvernec, qui a succédé à Galtier, avec Lille pour son tout premier match officiel.

Résumé de la rencontre

Petit à petit, le PSG parvient à dominer stérilement la rencontre. Achraf Hakimi est dans tous les bons coups, mais rien n’inquiète vraiment Leonardo Jardim.

En face, Lille ne démérite pas et se procure également des petites occasions, rien de très concret non plus.

Jusqu’à la fin de la première période en tout cas : sans doute au meilleur des moments, Xeka sort un petit bijou de sa poche : il décoche une frappe surpuissante pour ouvrir le score en faveur du LOSC : Kaylor Navas ne peut rien faire, c’est donc 1-0 avant la pause.

Les occasions sont principalement parisiennes en début de deuxième période, tout comme la possession de balle. Achraf Hakimi fait vraiment bonne impression alors que Mauro Icardi est fantomatique. Malgré une gestion du match en leur faveur, les joueurs du PSG ne semblent pas vraiment en mesure de faire balancer la rencontre face aux valeureux Lillois.

Le PSG doit se résoudre à laisser filer le premier trophée de la saison… Lille remporte le Trophée des champions pour la première fois de son histoire ! Une belle manière de commencer la saison.