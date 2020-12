Lille : Gerard Lopez a revendu le LOSC, Olivier Létang nouveau président

Gérard Lopez a revendu le club de Lille à la société Callisto, filiale du fonds d'investissement Merlyn Partners. Olivier Létang, ancien patron de Rennes et directeur sportif du PSG, est le nouveau président du LOSC, a confirme le club ce vendredi soir.

Près de quatre ans après avoir racheté le club à Michel Seydoux, Gerard Lopez, qui est également propriétaire de l'Excel Mouscron, a été contraint de revendre le LOSC sous la pression du fonds d'investissement américain Elliott Management, son principal créancier, à qui il n'aurait remboursé que 102 des 225 millions d'euros empruntés.

"Mon objectif a toujours été de redresser sportivement le LOSC. Quand je suis devenu président, le club était à la 17e place de la Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe obtient d'excellents résultats sportifs et est classée 1ère de Ligue 1. J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d'autres entreprises sportives", déclare Gérard Lopez dans un communiqué publié par L'Equipe et RMC Sport. "Compte tenu des difficultés récentes en Ligue 1 et en particulier de l'incertitude entourant le contrat des droits TV pour le championnat de France, il est important que le LOSC soit détenu par un propriétaire de référence, à la solidité financière reconnue comme Merlyn. Sous mon égide, et tout en maintenant des ambitions sportives élevées, nous avons investi plus de 150 million d'euros en achats de joueurs et généré encore davantage de revenus. Je quitte donc le club en laissant derrière moi un héritage de talents pour le futur".

Le départ de Lopez du LOSC laisse planer le doute sur l'avenir de Mouscron, que l'homme d'affaires luxembourgeois avait repris l'été dernier. Gérard Lopez n'a pas encore précisé quelles étaient ses intentions dans le Hainaut.