Ligue 1 : Will Still a été présenté comme adjoint d'Oscar Garcia au Stade de Reims

Le Stade de Reims a présenté mercredi son nouveau staff technique pour la saison prochaine. L'Espagnol Oscar Garcia succède au Français David Guion au poste de T1 et sera rejoint par notre compatriote William Still comme assistant.

Will Still, âgé de 28 ans, était cette saison le plus jeune entraîneur principal de l'histoire de la Jupiler Pro League, au Beerschot. Il y a quelques semaines, le club anversois a choisi Peter Maes comme nouveau T1 pour la saison prochaine. Il pouvait encore rester en tant que T2, mais il a préféré changer d'air.

A Reims, il travaillera avec les joueurs belges Thomas Foket, Wout Faes et Thibault De Smet. Le Brabançon wallon, trilingue et qui a des origines anglaises, a déjà été entraîneur principal au Lierse pendant une courte période. En tant qu'analyste vidéo, il a également travaillé pour Saint-Trond et le Standard.

Reims a terminé la Ligue 1 à la fin du mois de mai à une décevante quatorzième place.