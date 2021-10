Ligue 1 : Wijnaldum frustré par son temps de jeu au PSG

Débarqué gratuitement en début de saison au PSG en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum était attendu comme un des nouveaux leaders du milieu de terrain du club de la capitale.

Son adaptation ne s’est cependant pas passée comme prévu et le Néerlandais joue désormais très peu. Bloqué derrière Marco Verratti, Idrissa Gueye et Ander Herrera, Wijnaldum n’a été titularisé qu’à une reprise sur les cinq derniers matchs en Ligue 1 par Mauricio Pochettino.

Frustré par sa situation, l’ancien Reds ne va cependant pas baisser les bras, comme il l’a expliqué au média néerlandais NOS : "Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n’est pas celle que je voulais. Mais c’est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier".

International hollandais, le joueur de 30 ans aimerait retrouver du temps pour conserver sa place en équipe nationale et continuer d’y être performant : "J’ai beaucoup joué ces dernières années, j’ai toujours été en forme et j’ai aussi très bien réussi. C’est quelque chose de différent au PSG et il faut s’y habituer. J’étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s’est produit… c’est très difficile, a-t-il expliqué. Je pense que c’est une préoccupation principale pour chaque joueur. C’est aussi inquiétant quand on ne joue pas. Mais ce n’est que le début de la saison. Tout peut encore arriver et je reste positif".

Egalement sur le banc en Ligue des Champions, Wijnaldum était monté à la mi-temps lors du partage sur le terrain du Club Bruges.