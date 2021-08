La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Le marché des transferts a été très fourni pour certains, c’était le calme plat pour d’autres. Le PSG, surpris par Lille la saison dernière, a encore renforcé son effectif et apparaît plus que jamais comme l’ogre intouchable de la compétition. Mais Marseille s’est bien renforcé et veut revenir au premier plan. Lille n’a pas dit son dernier mot avec un effectif quasi similaire et Lyon et Monaco seront sans doute en embuscade. Retour sur les forces en présence.

Alors qui pour les arrêter ? Une nouvelle fois, leur plus grand ennemi semble être eux-mêmes. Une guerre d’ego pourrait très bien éclater dans un vestiaire rempli d’autant de stars. Mbappé ne semble plus totalement avoir la tête à Paris, Neymar n’a jamais totalement affiché le niveau qui était le sien au Barça.

Le PSG a une nouvelle fois frappé fort sur le marché des transferts. Ramos arrive gratuitement en fin de contrat, tout comme Wijnaldum et Donnarumma . Hakimi débarque lui contre 60 millions d’euros. Seuls quelques excédentaires sont partis. Ils viennent s’ajouter aux côtés des Neymar , Mbappé , Di Maria , Verratti , Marquinhos et Navas . La liste des stars est longue, les ambitions énormes. Les Parisiens semblent plus armés que jamais.

Lille a surpris le PSG la saison dernière. Avec un groupe de morts de faim, un mix entre jeunesse et expérience, les Dogues avaient trouvé le mélange parfait. Un Yilmaz en mode papa pour épauler et emmener dans son sillage Jonathan David , un Benjamin André en métronome au milieu pour accompagner la fougue de Renato Sanches , un Fonte en mode patron en défense pour guider le jeune roc Sven Botman et une muraille nommée Mike Maignan .

Et si le Champions Project annoncé depuis des années prenait finalement forme ? Le mercato marseillais a en tout cas de la gueule. Balerdi conservé, Gerson, Luan Peres, Konrad de la Fuente, Pau Lopez, Cengiz Under, Guendouzi et Saliba arrivent et on espère encore pouvoir conserver Lirola du côté du Vieux-Port. Exit les Germain, Nagatomo, Strootman, Sakai et Thauvin.

Le mercato est XXL et avec l’arrivée de Longoria comme directeur sportif, Marseille semble enfin avoir vraiment lancé son Champions Project. Alors il faudra voir si la sauce prend mais avec un entraîneur sanguin comme Sampaoli, le retour des spectateurs au Vélodrome et quelques joueurs spectaculaires, le mélange a tout pour être explosif. Parce que Marseille est un club à part et a besoin de ce grain de folie pour être performant.

Le dernier titre marseillais date de la saison 2009/10, plus de dix ans se sont écoulés. Et voir l’ennemi juré parisien empiler les trophées en a énervé plus d’un sur la Canebière. Cette saison promet donc de faire des étincelles.