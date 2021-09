Ligue 1 - PSG : Lionel Messi blessé et forfait pour le match contre Metz

Il va y avoir des déçus parmi les supporters du PSG mais aussi parmi ceux de Metz, le club parisien devra se passer de son "super-transfert" pour son déplacement en Lorraine. Lionel Messi est blessé : "Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures", a communiqué son club ce mardi.

►►► À lire aussi : PSG: "parfois ça plaît, parfois non", balaye Pochettino après le remplacement de Messi

L'attaquant argentin n'a pas connu des débuts rêvés dans son nouveau club et il n'a pas encore beaucoup joué en Ligue 1 et n'a pas encore débloqué son compteur but. Ce ne sera donc toujours pas pour ce mercredi et la rencontre contre Metz.