Kylian Mbappé n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale française mais pourrait bien rester encore pour une dernière saison. Le PSG ne sera pas son dernier club, le joueur l’a répété sans cesse. La Ligue 1 n’a toujours été qu’une étape pour celui qui voit grand, très grand. Le Parisien rêve du Real Madrid, mais le board du PSG ne l’entend pas de cette oreille.

Dans une interview il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaifi, le président du club s’était montré intransigeant concernant la situation de son joueur. "Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, nous n’allons jamais le vendre et il ne partira jamais libre." De quoi donner le ton. Pour garder son joyau, la direction s’est mise au travail pour construire la meilleure équipe possible. Avec la prolongation de Neymar, l’arrivée de Wijnaldum et les probables transferts de Donnarumma, Sergio Ramos et Hakimi, personne ne peut dire que le PSG n’est pas en train d’envoyer un message clair à tout le continent.

Malgré cela, la tendance actuelle n’est pas à l’optimisme pour le club. Selon l’Équipe, le joueur refuserait pour l’instant de prolonger son contrat et pourrait donc partir libre l’été prochain. Le journal Le Parisien va plus loin aujourd’hui en expliquant que le joueur aurait été déçu par certains éléments dont cette déclaration de son président qui scellait son avenir dans la capitale française.

À deux mois de la fin du mercato, le PSG va devoir se bouger s’il ne veut pas risquer de perdre sa star gratuitement l’été prochain. Le club est désormais lancé dans une course contre la montre pour prolonger l’aventure de son joueur. À moins qu’il ne se résigne à le vendre contre une somme d’argent conséquente. Une seule chose est sûre : on est partis pour un très long feuilleton.