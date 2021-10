Ligue 1 : Marseille - PSG, le Classique du championnat de France en direct (LIVE commenté 20h45)

L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche soir pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Le Classique entre ces deux meilleurs ennemis est à suivre en direct commenté à 20h45.

C’est le choc incontournable du Championnat de France. D’un côté, les Marseillais de Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi ou encore de l’attaquant polonais Arkadiusz Milik. Après un début de saison canon (15/21), l’OM a essuyé deux défaites consécutives face à Lens (2-3) et à Lille (2-0) avant de se rattraper le week-end dernier en s’imposant largement contre Lorient (4-1).

En face, le Paris Saint-Germain et son armada de stars. Si Mauro Icardi et Neymar étaient encore incertains il y a quelques jours, les deux éléments offensifs seraient finalement aptes pour la rencontre face à l’OM. Kylian Mbappé et Lionel Messi sont quant à eux déjà prêts à en découdre.

Loin d’être flamboyants, les Parisiens de Mauricio Pochettino n’ont néanmoins perdu qu’à une seule reprise en Ligue 1. C’était sur la pelouse de Rennes le 3 octobre dernier. Leader autoritaire du championnat de France avec 27 points sur 30, Paris sera privé de ses supporters alors que le Vélodrome accueillera 60 000 supporters marseillais. Cette rencontre s’annonce bouillante !