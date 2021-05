Lille n’a pas craqué sous la pression et s’est imposée à Angers (1-2) lors de la dernière journée de Ligue 1. Ce succès permet au LOSC de remporter le quatrième titre de champion de France de son histoire, le premier depuis 2011. Une victoire d’autant plus indispensable que le PSG a aussi gagné à Brest (0-2).



Les Nordistes entament ce dernier match avec un petit point d’avance sur Paris et ses stars. La marge de manœuvre est faible mais suffisante pour garder les cartes en mains. En cas de victoire, le trophée sera dans la poche. Jonathan David libère une première fois les fans des Dogues après dix minutes de jeu.



Tout un symbole pour l’ancien gantois, très critiqué pour son rendement dans les mois qui ont suivi son transfert. S’il a dû attendre 11 matches pour débloquer son compteur, le Canadien a bien contribué à l’excellente saison lilloise avec ses 13 réalisations. Mais pas seulement. C’est d’ailleurs lui qui provoque un penalty en fin de première mi-temps. Burak Yilmaz le transforme (0-2). Le train LOSC est sur la voie du titre et rien ne peut plus le faire dérailler. Angelo Fulgini fait frissonner les Dogues dans les arrêts de jeu. Juste histoire de savourer encore un peu plus ce sacre.



Dans le même temps, Paris tâtonne en Bretagne. Neymar manque un penalty en début de rencontre. Et si le PSG vire devant à la pause, c’est grâce à un auto-but de Romain Faivre (37e). Kylian Mbappé, tout juste désigné meilleur joueur du championnat, valide une victoire finalement inutile en deuxième période (71e).



Depuis l’arrivée des Qataris à Paris, le titre n’avait échappé au PSG qu’à deux reprises. Montpellier a gâché les débuts de l’ère QSI en 2012. Monaco a ensuite brisé l’écrasante domination du club francilien en 2017. Sacrés les trois dernières saisons, les Parisiens ont connu l’un de leur exercice les moins fructueux avec seulement une Coupe de France et un trophée des champions ajoutés à l’armoire à trophées.