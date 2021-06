Ligue 1: l'OM lance son mercato avec Gerson

Les grandes manoeuvres ont commencé à l'OM: alors qu'il doit rebâtir son effectif en profondeur cet été, le club marseillais a lancé son mercato mercredi en annonçant un "accord de principe" avec le club brésilien de Flamengo pour le transfert du milieu de terrain Gerson.

Entre les départs en fin de contrat (Thauvin, Germain), les fins de prêt de joueurs non-conservés (Cuisance, Ntcham), les solutions à trouver pour ceux dont on aimerait qu'ils restent (Lirola, Balerdi), c'est un vrai chantier auquel doivent s'atteler l'entraîneur Jorge Sampaoli et le président (et ex-directeur sportif) Pablo Longoria.

Avec Gerson, ils ont posé la première pierre. Les détails financiers du transfert n'ont pas été révélés mais plusieurs médias, en France et au Brésil, évoquent un montant tournant autour de 20 millions d'euros en fonction de l'architecture de l'accord, qui reste pour l'instant mystérieuse.

Car dans un communiqué d'une ligne et demie, l'OM a simplement annoncé avoir trouvé un accord avec Flamengo. On ne sait donc pas non plus quand le joueur, actuellement en sélection avec l'équipe olympique du Brésil et qui aimerait disputer les JO cet été à Tokyo, rejoindra Marseille, ou s'il a déjà passé sa visite médicale.

Selon le média brésilien globoesporte.com, Gerson pourrait ainsi jouer encore des matches du championnat brésilien et de la Copa Libertadores avant de s'envoler pour la France, "lors de la première quinzaine de juillet".

Tout indique en revanche que Gerson était la priorité de Sampaoli qui l'a vu évoluer de près au Brésil, quand il entraînait Santos puis l'Atlético Mineiro. Et il y a vu un joueur qui s'est bien relancé après un premier passage raté en Europe.