Bruges - PSG : la tribune de presse pleine à craquer : « Messi, c’est comme les Beatles ou les... "On est tous là pour le voir jouer! Pour voir ce qu'il représente." Arnaud Matteoli, journaliste pour France Télévisions résume parfaitement l'état d'esprit des dizaines de journalistes qui assisteront à FC Bruges - PSG mercredi soir au Jan Breydel Stadium. "Il', c'est bien évidemment Lionel Messi, principale attraction du duel de Champions League entre Belges et Français. Environ 200 journalistes ont été accrédités pour assister à la rencontre en tribune de presse. Il viennent de France, d'Espagne, d'Argentine...et même des îles Fidji. "Il dépasse les frontières de l’Europe et va jusqu’à l’autre bout de la planète", remarque Arnaud Matteoli, qui a bien pu constater l'impact médiatique de l'as argentin depuis son arrivée dans la capitale française. "En termes de visibilité mondiale, Paris va toucher un nouveau public, de nouveaux followers sur les réseaux sociaux, de nouveaux sponsors dans le monde entier. Messi c’est plus qu’un joueur de foot. Tout l’univers marketing autour du club bouge beaucoup. Messi n’est pas un joueur comme les autres. Il est venu s’ajouter à cette armada avec son palmarès, ses Ballons d’Or. C’est le plus grand joueur du monde. Messi, c’est une marque plus qu’un joueur de foot." Présenté à Paris le 11 août dernier, Lionel Messi n'a pas encore vraiment eu l'occasion de s'illustrer avec les Parisiens. La 'Pulga' a disputé 24 minutes face à Reims en Ligue 1. Point barre. C'est dire si les débuts de l'Argentin en Ligue des Champions sont attendus. "On a envie de le voir, on a envie de le découvrir sur la scène européenne et le voir marquer son premier but avec Paris." Et nul doute que l'émerveillement dans le stade brugeois sera présent pour un joueur qui n'a jamais disputé la moindre minute sur une pelouse belge. "A Reims (son seul match en Ligue 1), tout le stade était debout quand il est monté sur le terrain. Dès qu’il touchait un ballon, il y avait ce petit frémissement Ça va être comme ça toute la saison. Et je pense que ce sera comme ça aussi à Bruges", note Matteoli qui s'attend à un accueil digne d'une star. "Car Messi est une star. Un peu comme les Rolling Stones ou les Beatles."