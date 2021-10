Alors qu'il a récemment surpris tout son monde en déclarant que le prochain Mondial allait sans doute être son dernier avec le Brésil, Neymar vit des semaines difficiles au PSG. Malgré l'arrivée de Lionel Messi, le maestro brésilien ne parvient en effet plus à rééditer ses performances des dernières saisons.

Résultat, ses statistiques sont en berne (1 but, 1 passe dé en Ligue 1) et son impact sur le jeu du PSG s'amenuise au fil des matches. Conséquence directe, l'ancien Catalan est visé par quelques critiques, émanant notamment des consultants français, Jérôme Rothen en tête.

Dans une interview accordée au Parisien, l'ancien médian du PSG n'est pas passé par quatre chemins au moment de donner son point de vue sur Neymar : " Ce qui est sûr c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir joué au haut niveau pour vous rendre compte que Neymar aujourd’hui n’est pas décisif, qu’il est moins percutant, moins créatif, même moins altruiste. À tous les niveaux il est inférieur à ce qu’il faisait dans ses meilleures périodes au club et son dernier gros match commence à dater. Donc, malheureusement, oui, il est devenu un poids pour le collectif plutôt qu’une solution. Parce que ce joueur reste à part et normalement c’est un atout supplémentaire. Or, là, il devient même un problème pour l’entraîneur. Parce que Neymar tu ne le gères pas comme n’importe quel joueur."

Neymar parviendra-t-il à faire taire ces mauvaises langues en retrouvant un niveau décent et surtout une vraie envie de jouer ? La réponse dans les prochaines semaines.