Ligue 1 : Donnarumma "motivé" par la concurrence avec Navas

La concurrence avec Keylor Navas pour garder la cage du Paris SG est "une motivation supplémentaire", a assuré Gianluigi Donnarumma, jeudi dans un entretien au Corriere dello Sport où il revient sur les raisons de son départ de l’AC Milan.

"Je suis resté huit ans à Milan, c’était ma maison, j’y ai vécu des moments magnifiques", assure le portier de 22 ans, désigné meilleur joueur de l’Euro remporté par l’Italie au début de l’été.

"Je resterai toujours un supporter du club. […] Huit ans ne s’oublient pas, mais j’avais besoin de changer pour grandir, pour m’améliorer et devenir plus fort. J’ai ressenti le besoin de nouveaux espaces, d’une nouvelle réalité", ajoute-t-il.

Donnarumma, qui était en fin de contrat chez les Rossoneri, assure avoir fait ses choix "seul", précisant que son agent, l’influent Mino Raiola, "respecte le souhait de ses joueurs à 100%" avant "bien sûr de tout faire pour satisfaire leurs demandes".

Au PSG, où il poursuit actuellement sa préparation sans avoir encore disputé de match, il affirme se sentir "très bien, très détendu": "La saison dernière, l’équipe n’a pas gagné la Ligue 1 mais le vrai objectif est autre : la Ligue des champions", indique le gardien italien, qui n’a encore jamais disputé le moindre match de C1 dans sa carrière.

Quant à la concurrence qui l’attend face à l’expérimenté Costaricien Navas, 34 ans : "C’est une motivation supplémentaire, quelque chose qui me fascine", dit-il, pas spécialement inquiet.

Les opportunités sur le marché plombent Navas

À Paris, Gigi Donnarumma va être mis en concurrence pour la première fois de sa jeune carrière. En octobre 2015, à tout juste 16 ans, il avait été propulsé entre les perches milanaises à la place de l’actuel gardien de l’Espanyol Barcelone, Diego López.

N’ayant jamais eu d’adversaire à sa hauteur par la suite, le Napolitain de naissance a enchaîné 215 matches en Serie A, ne manquant que cinq rencontres suite à des blessures.

La concurrence, Keylor Navas la connaît… et en a fait les frais. Indéboulonnable dans la cage du Real Madrid durant trois saisons, l’arrivée de Thibaut Courtois avait sonné le glas de l’aventure madrilène du Costaricain.

Le portier de 34 ans s’était alors trouvé un nouveau point de chute au PSG. Deux ans plus tard, le voilà à nouveau opposé à un gardien de niveau international. Que ce soit au Real ou à Paris, les performances du triple vainqueur de la Ligue des Champions n’ont pourtant jamais été remises en cause. Et c’est sans doute le plus frustrant pour Navas.

Le marché des grands gardiens est l’un des plus fermés. Quand une opportunité se présente, les grands clubs ne peuvent pas passer à côté. La direction merengue avait joué sur la dernière année de contrat de Courtois afin de l’embaucher pour "seulement" 35 millions d’euros. Situation similaire à Paris où Donnarumma arrive gratuitement.

Entre la jeunesse d’un côté et l’expérience de l’autre, Mauricio Pochettino devra trancher. En attendant la remise en forme de gardien italien, Le Costaricain pend cependant un peu d’avance en ce début de championnat.