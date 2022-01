L’AS Monaco n’a pas vraiment convaincu pour la première de Philippe Clément. Face à Nantes, ils n’ont rien pu faire de mieux qu’un match nul.

C’est donc un départ en mode mineur pour Philippe Clement qui aura tout de même perdu trois joueurs sur blessure et qui devait déjà compter pas mal d’absents. Clement a dû composer avec les absences de Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana et Axel Disasi touchés par le Covid et n’a pu compter sur Cesc Fabregas, Alexandre Golovin et Krépin Diatta, qu’il a connu au Club Bruges, trop juste physiquement.

Pour ce match décalé de la 20e journée de Ligue 1, Nantes et l’AS Monaco n’ont pas pu se départager. Dans un match assez pauvre en occasions, la rencontre s’est soldée sur un 0-0.

Si chacune des deux équipes aura dominé une période, on retiendra surtout la titularisation du Belge Eliot Matazo pour la première de Clement. Le milieu de terrain a disputé l’ensemble du match.

Avec ce match nul, l’AS Monaco est actuellement 7e au général en championnat.