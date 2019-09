Leya Iseka inscrit son premier but de la saison, Kabasele et Watford piègent Arsenal

Toulouse a partagé l'enjeu 2-2 dimanche à Saint-Etienne dans le cadre de la 5e journée du championnat de France de football. Après un début de match dominé par les Stéphanois, le TFC a montré son réalisme en inscrivant deux buts en deux actions par Max Gradel sur penalty (15e) et Aaron Leye Iseka (24e).

Les Verts se sont réveillés et ont égalisé grâce à Romain Hamouma (45e, 56e). Alors que Leya Iseka est sorti (68e), Saint-Etienne a poussé jusqu'au bout du temps additionnel dans lequel Robert Beric a cru marquer le but de la victoire avant que le VAR ne l'annule. Toulouse (8 points) remonte à la 9e place tandis que Saint-Etienne (5 points) est désormais 15e.

- Eredivisie

Aux Pays-Bas, Jorn Brondeel, le gardien réserve, a suivi du banc la victoire de Twente à Sittard (2-3). Les visiteurs menaient 0-2 quand Keito Nakamura, auteur du premier but (16e, 0-1) et auteur de l'assist sur le deuxième de Javie Espinoza (24e, 0-2), a été exclu (45e+2). Malgré son infériorité numérique, Twente a encore alourdi la marque par Giorgi Aburjania (66e, 0-3). Sittard a réduit son retard grâce à un autogoal de Haris Vuckic (78e, 1-3) avant que Mica Pinto se fasse exclure à son tour. Les deux équipes se sont retrouvées à dix et Amadou Ciss a tempéré la défaite des visités (90e+5, 2-3). Après 6 journées, Twente est 3e avec 12 points, un de moins que le duo de tête Ajax-PSV. Sittard (2 points) reste 17e.

- Premier League

Christian Kabasele a joué toute la rencontre avec Watford face à Arsenal (2-2) comptant pour la 5e journée du championnat d'Angleterre. Les Gunners ont pris deux longueurs d'avance grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (21e, 32e). Mais les buts de l'attaquant gabonais n'auront pas suffi puisque Tim Cleverley (53e, 1-2) et Roberto Pereyra sur penalty (81e, 2-2) ont redressé la barre pour les visités. Malgré ce partage, les Hornets (2 points) restent derniers alors qu'Arsenal (8 points) occupe la 7e place.