Les Ultras du PSG demandent des excuses à Meunier pour "repartir à zéro"

Entre Thomas Meunier et les supporters du Collectif Ultras Paris (CUP), il y a toujours de l'eau dans le gaz.

Dans une interview accordée hier au Parisien, le vice-président du CUP demande au défenseur des Diables Rouges des excuses. "Ça ne fait pas de mal et on repart à zéro", a affirmé Mika. La raison de cette querelle ? Thomas Meunier a "liké" jeudi dernier, sur Twitter, un tifo de l'Olympique de Marseille à l'occasion du match aller entre le club marseillais et Salzbourg en Europa League. L'OM qui est connu pour être le grand rival du Paris SG. Thomas Meunier a répondu ce week-end sur son compte Instagram expliquant que cet acte "ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les bleus et rouges".

Une main tendue qui ne suffit pas. Dans les colonnes du Parisien, le vice-président du CUP explique. "L’institution doit être au-dessus de tout, des joueurs, des supporteurs, des dirigeants. Quand tu signes dans un club comme le PSG, tu dois au minimum connaître son histoire et ses valeurs (...). Quand Meunier "like" ce tifo, il manque de respect au club et aux supporteurs de Paris. Il est à Paris, il n’a pas le droit. Ça lui apporte quoi de faire ça ?".

Lors du match du Paris SG dimanche face à Guingamp, Thomas Meunier a été la cible de sifflets de la part des supporters parisiens lors de son entrée de jeu. Avec ces nouvelles déclarations, les relations devraient rester tendues. A moins que Meunier ne s'excuse...