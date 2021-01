Les supporters de Marseille furieux : "Vous êtes dégueulasses", "Vous nous faites honte"

Mais qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille ? Auteurs d'un début de saison correct, malgré une campagne de Champions League très difficile avec un bilan particulièrement modeste, les Marseillais sont occupés à s'écrouler dans le championnat de France, leur compétition domestique.

Mercredi soir, l'OM a bu la tasse à domicile face à Lens (0-1), récoltant là une troisième défaite sur les cinq dernières rencontres. En première période, l'Olympique de Marseille n'a tenté qu'un seul tir, son plus faible total en première mi-temps en Ligue 1 à la maison depuis la saison 2006/2007, d'après Opta. Résultat : une sixième place provisoire avec dix unités de retard sur le duo de tête composé du PSG et de Lille. Pas de ticket européen donc à ce stade.

Au Vélodrome, justement, l'antre du club phocéen, on s'inquiète. Malgré les courbes rentrantes de l'entraineur André Villas-Boas et de cadres de l'équipe, comme le portier Steve Mandanda, les supporters en ont gros sur la patate. Et ils le font savoir. Face à Lens, plusieurs slogans posés dans les tribunes, vides, étaient excessivement clairs : "Vous êtes dégueulasses", "Vous nous faites honte" ou encore "Votre maillot, ne le donnez pas, respectez-le... ou alors cassez-vous".

La réaction devra rapidement être au rendez-vous, dès samedi sur la pelouse de l'AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 par exemple, sans quoi la colère des supporters va encore monter d'un cran.

Sur le plan du mercato hivernal, l'OM devrait tout bientôt acter l'arrivée en prêt, avec option d'achat, de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik, en provenance de Naples.