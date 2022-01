Les premiers mots de Philippe Clement à Monaco : "Quand le train passe, tu dois le prendre"

Le profil, voilà pourquoi le club français est allé chercher l’ancien entraîneur de Bruges : "On a voulu donner une nouvelle stratégie à Monaco. On a analysé rapidement que le potentiel et l’ambition de ce club étaient de passer une nouvelle étape. Après avoir procédé à une analyse pour savoir qui pourrait prendre la succession de Niko Kovac, on a trouvé que Philippe Clément correspondait à ce qu’on recherchait pour notre projet ambitieux. On a vu les performances qu’il a pu obtenir avec ses anciens clubs et il a semblé que c’était le bon moment qu’il rejoigne notre projet. Et nous, on souhaite continuer de développer notre stratégie. On voit que tout ce qui est mis en place ici, on a ce sentiment que le potentiel de l’AS Monaco doit nous permettre d’être encore plus haut. On veut être chaque année présent en haut de la Ligue 1 et en Europe tout en faisant progresser nos joueurs", continue Paul Mitchell , Directeur Sportif de Monaco.

"Après analyse, on a décidé de changer d’entraîneur. Même si ce n’est jamais agréable, je tiens à remercier Niko Kovac et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Aujourd’hui, nous sommes heureux de présenter Philippe Clement. Il reste sur trois titres de champion de Belgique avec deux clubs différents. Son expérience, son profil, son ambition et sa faculté à développer les jeunes correspondent à ce que l’on cherche à Monaco. Je lui souhaite beaucoup de succès", commence par expliquer Oleg Petrov , le Vice-Président du club.

Philippe Clement a donné sa première interview avec son nouveau club, l’AS Monaco . Et l’ancien coach de Bruges se montre déjà ambitieux et veut recréer ce qui a bien fonctionné en Belgique : du travail et de l’engagement.

"Je suis content d’être ici dans un projet ambitieux avec un bon équilibre entre jeunes et joueurs expérimentés. Avant, j’étais également dans des projets intéressants en Belgique et je suis content d’avoir l’honneur d’être ici dans un des cinq plus grands championnats du monde afin de prouver que l’on peut faire les mêmes choses que ce qu’on a fait en Belgique."

Au-delà de l’explication de son arrivée, Philippe Clement en a également profité pour expliquer quelle sera sa patte dans son nouveau club :

"Il faut toujours s’adapter aux qualités de tes joueurs. Mais je veux toujours que mon équipe soit dominante avec de l’engagement et de l’envie. J’ai joué dans des systèmes différents en Belgique, mais toujours avec ce souci de vouloir s’engager et dominer, même si les adversaires sont plus forts. Et puis, je suis quelqu’un qui veut tout gagner, c’est mon objectif. Il faut tout faire chaque jour pour être le plus fort possible et créer un noyau de gagnant, c’est le plus important. Et puis, il faut créer une famille. Même si c’est difficile aujourd’hui, car l’état d’esprit des joueurs est plus individuel dans le foot moderne. Pourtant, avec mes équipes, ça a été une force les années passées."

La Ligue 1, c'est aussi un championnat physique. Il n’y a pas beaucoup de différences avec le championnat belge, si ce n’est que le niveau qui est meilleur.

Après cette conférence, Philippe Clement devrait s’atteler à sa tâche principale : apprendre à connaître son groupe, mais aussi un nouveau championnat pour lui. "Je n’ai pas eu beaucoup de temps car ça a été une semaine assez folle. On a commencé à parler la semaine passée seulement avec Monaco. Mais je suis un peu le club, notamment l’année passée avec Krépin Diatta qui est arrivé ici. Et puis, c’est normal d’avoir un temps d’adaptation pour connaître les joueurs. Même si je regarde des matches, je dois apprendre à connaître mon groupe, mais ça va commencer dès aujourd’hui. En ce qui concerne la Ligue 1, nous avons joué les dernières années contre le PSG en Ligue des Champions, j’ai donc vu pas mal de matches. Quand j’étais en Belgique, je trouvais déjà qu’il y avait de nombreux joueurs intéressants dans le championnat français. C’est un championnat physique. Il n’y a pas beaucoup de différences avec le championnat belge, si ce n’est que le niveau qui est meilleur."

Un temps d’adaptation sera certainement nécessaire. Mais il ne faudra pas traîner pour Philippe Clement. Monaco se déplace déjà ce dimanche 9 janvier à Nantes dans le cadre du championnat. Actuellement 6e au classement, Monaco se devra de remonter. Et pour cela on peut faire confiance au coach triplement champion de Belgique qui sait ce que c’est que la pression.

"Mon job, ça reste une passion. En ce qui concerne la pression, je suis retourné à Bruges après ma victoire avec Genk et il fallait absolument être champion. Et puis, la pression était à nouveau là pour un second titre, car ce n’était pas arrivé souvent à Bruges de faire le doublé. J’aime la pression, car elle est positive avec des ambitions et des gens qui veulent gagner des choses", conclut Philippe Clement.