Les premiers mots de Messi au PSG : "Je viens à Paris pour continuer à gagner"

Un accueil de feu au Parc des Princes. C’est ce que les supporters du Paris Saint-Germain ont reservé à Lionel Messi mercredi matin lors de la presentation officielle de l’Argentin pour sa nouvelle équipe. Des milliers de supporters se sont amassés autour du stade parisien pour attendre leur nouveau héros. Dès les premières heures de la matinée, les fans du PSG se sont égosillés pour entonner des chants en l’honneur de l’Argentin et scander son nom haut et fort. Autour de cette foule, des centaines d’agents de police se sont chargés de boucler ce vaste perimètre qui a également accueilli des dizaines de caméras et des journalistes venus du monde entier.

Arrivé au Parc des Princes vers 11h, Messi s’est dirigé vers la salle de presse pour répondre aux questions des journalistes, pour la deuxième fois en quelques jours après son depart très émouvant du FC Barcelone. Assis aux côtés du Président Nasser Al-Khelaïfi qui a pris la parole en premier. Messi s’est exprimé en Espagnol devant les journalistes présents. "Je suis très heureux. Mon depart du Barça fut très dur. C’était difficile de quitter ce club après tant d’années mais arriver ici est une joie est énorme", a entamé Messi, accompagné par sa femme et ses trois enfants. "J’ai vraiment envie de commencer les entraînements. Tout s’est bien passé ces derniers jours et j’ai hâte de rencontrer mes équipiers et le staff. Je tiens à remercier Leonardo (directeur sportif), le Président et tout le monde pour la façon dont ça s’est passé. Ce n’était pas facile de régler cette situation difficile en si peu de temps. Je le répète, je suis heureux et j’ai beaucoup d’envie", a poursuivi Messi.

"Ce noyau est prêt pour essayer de tout gagner"

3 images Lionel Messi © AFP or licensors

L’Argentin s’est réjoui de l’accueil des supporters parisiens et a hâte de mettre son talent à contribution. "Je suis très enthousiaste. J’ai toujours la même envie de continuer à gagner et c’est pour cela que je viens ici. Car c’est un club ambitieux. Le staff et le noyau sont prêts pour essayer de tout gagner. C’est mon objectif aussi. Je veux continuer à progresser et à gagner des titres. Je veux aussi remercier les Parisiens. Leur accueil, c’était fou. Je suis sûr qu’on va profiter de cette période ensemble. Je ne sais pas quand je vais jouer. Je reviens de vacances. Il faut que je m’intègre. Pour le moment, je dois juste penser à bien m’entraîner et je jouerai quand je serai prêt, quand le staff décidera que c’est le bon moment pour reprendre", a ajouté Messi.

"Je veux soulever la Ligue des Champions et je suis dans le club où j'ai le plus de chances d'y arriver"

3 images Lionel Messi © AFP or licensors

Messi a ensuite justifié son choix de venir à Paris. Les affinités avec l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino ainsi que la présence d'amis et d'anciens équipiers (Neymar, Di Maria, Paredes,...) ont évidemment pesé dans la balance. Mais c'est l'ambition commune de soulever la Ligue des Champions qui a surtout rassemblé Messi et le PSG. "Je suis venu ici pour essayer d’aider l’équipe à y arriver (NDLR: gagner la Ligue des Champions). Je viens avec beaucoup d’espoir. Mon objectif et mon rêve est de soulever encore la Ligue des Champions et je pense être à l’endroit idéal, dans le club où j'ai le plus de chances d'y arriver. Quand on voit l’effectif dont nous disposons, ça donne confiance en vue d' atteindre l’objectif que je me suis fixé." Lucide et expérimenté, Messi sait que la route qui mène vers la Coupe aux Grandes Oreilles sera tortueuse. "Ce ne sera pas facile. Il y a des fois où tu peux avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner. C’est le football. Parfois un petit détail peut suffire pour être éliminé. C'était très serré les dernières années. Il faudra un groupe uni et fort. Je n'ai pas encore rejoint mes nouveaux équipiers mais de l'extérieur, j'ai pu déjà constaté que c'était le cas." "Il nous faudra aussi un peu de chance", a prévenu Messi avant de quitter la salle de presse et de s'offrir un bain de foule à l'extérieur du stade.