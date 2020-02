Les joueurs ne se serreront pas la main en Ligue 1 à cause du Coronavirus

Les instances du football français prennent des précautions face à l'intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus: il n'y aura pas de poignée de main entre les joueurs avant les matches de championnat du week-end, ont fait savoir la Ligue (LFP) et la Fédération à l'AFP samedi.

Les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 du week-end sont "maintenus à l'heure actuelle", mais le "déroulement du protocole d'avant match" a été modifié suite aux recommandations du gouvernement, explique la LFP.

Ainsi, les délégués référents pour les matches de championnat se sont vu transmettre deux consignes: d'une part, "les joueurs et acteurs du jeu sont invités à ne plus se serrer la main après la présentation des équipes", et d'autre part, "les escort kids (ces enfants accompagnant traditionnellement les joueurs à leur entrée dans le stade) devront se tenir aux côtés des joueurs sans se tenir la main", poursuit l'organisateur du Championnat de France.

La même consigne a été passée par la Fédération française (FFF) au niveau "professionnel et amateur", a fait savoir celle-ci.

Ces recommandations ont été globalement suivies lors du match entre le Paris Saint-Germain et Dijon, dont le coup d'envoi a été donné samedi à 17h30... sans "escort kids" pour l'entrée des joueurs, mais avec malgré tout quelques "tapes" amicales échangées entre joueurs dans le tunnel au bord du Parc des Princes, ainsi qu'entre les entraîneurs et les arbitres, qui se sont salués d'un "check", poing contre poing.

"Nous sommes en contact permanent avec les autorités", a par ailleurs assuré la LFP, alors que le match phare du week-end de football doit se dérouler dimanche soir à Lyon, où plus de 60.000 personnes sont attendues pour le derby face à Saint-Etienne.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé samedi que les matches de Ligue 1 du week-end n'étaient pas concernés par les mesures prises par le gouvernement, qui a ordonné l'annulation de tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et de certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris prévu dimanche.