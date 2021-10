Les chauves contre les chevelus : match de foot farfelu chez des amateurs en France

Samedi dernier, le stade de la Crèchére, à La Rabatelière, en Vendée, a accueilli un match de football amateur très particulier. Devant un peu plus de 1250 spectateurs, l'affiche inédite mise en place par le FC Chavagnes opposait des chauves à des chevelus.

La rencontre était organisée dans le cadre de l’opération Vrai Foot Day, qui met en avant le foot amateur. De plus, une cagnotte de 1000 euros a été récoltée durant l'après-midi en faveur d’une association créant des perruques naturelles pour aider des personnes touchées par le cancer.

"L’idée était de faire un projet souriant autour du foot amateur, de ses valeurs de cohésion et de partage. Nous sommes un club assez festif alors on s’est tout de suite engouffré dans la brèche", a précisé Corentin Rousseau, co-organisateur du projet, au micro de France 3.

Deux anciens joueurs professionnels ont accepté l'invitation des chauves : Benjamin Nivet, ancien joueur de Troyes et parrain de l’évènement, ainsi que Steeve Elana, ex-gardien de but de l'équipe de Brest et de Lille.

La partie, disputée dans un esprit convivial et sympathique, s'est soldée sur le score de 3-3, les dégarnis émergeant durant la séance de tirs au but. Des images de l'après-midi sont à retrouver sur le site de RMC.