Les amateurs de Mâcon encouragés par trois stars du Barça en Coupe de France : "Plat du pied, sécurité !"

L'international français Antoine Griezmann, qui a débuté sa carrière à Mâcon avant de rejoindre l'Espagne et la Real Sociedad, n'a pas oublié le club de son enfance et a tenu à encourager l'UF Mâcon avant la rencontre de Coupe de France entre les pensionnaires de Régional 1 et l'Union Cosnoise.

Accompagné de deux autres Bleus du Barça, Ousmane Dembélé et Clément Lenglet, Grizou a réussi à booster les Mâconnais.

"Aujourd'hui, c'est un grand jour, a lancé Antoine Griezmann. On doit gagner, on doit passer !"

"Et un petit message pour Alex Rougeot (l'attaquant de l'UF Mâconnais, ndlr) : plat du pied, sécurité !", a enchaîné Ousmane Dembélé.

Ce message a visiblement porté ses fruits, puisque Mâcon s'est imposé 2-1 et s'est qualifié pour le huitième tour de la Coupe de France. Ils affronteront samedi prochain le Racing Besançon (National 3).

Alex Rougeot, qui est resté muet dimanche, aura donc une nouvelle occasion d'appliquer à la lettre les consignes d'Ousmane Dembélé...