Leonardo ne retiendra pas Mbappé contre sa volonté, mais s'il part ce sera "à nos conditions"

Le Paris Saint-Germain a dit "non verbalement" à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué mercredi le directeur sportif Leonardo, ajoutant que l’offre d’environ 160 millions d’euros n’était "pas suffisante", et rappelant que le club souhaitait "garder" son joueur.

"Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat" qui arrive à échéance dans un an, a précisé le dirigeant brésilien à quelques médias dont l’AFP, jugeant le comportement du club espagnol "irrespectueux, incorrect et illégal".



Visiblement irrité le patron sportif du PSG a reconnu les envies de départ de sa star au micro de RMC. "Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde".



"Si un joueur a envie de partir, il va partir, le club, le projet, restent au-dessus de tout le monde", a ajouté le dirigeant brésilien. Mais "on a tout fait" pour le convaincre de rester, a-t-il ajouté.



Si Kylian Mbappé "a envie de partir on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions", précise encore le dirigeant brésilien.



Le bras de fer est enclenché. Et bien que le club parisien soit déterminé à garder son joueur, sa situation contractuelle place Mbappé en position de force. On imagine mal le PSG laisser partir un élément aussi bankable gratuitement dans un an. La liberté de Mbappé aura un prix et il sera élevé.