"Leonardo maladroit et précipité": Thiago Silva déplore la gestion de son départ

Après huit années de bons et loyaux services et 315 matches disputés en bonne partie avec le brassard de capitaine, Thiago Silva a dû se résigner à quitter le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines.

Arrivé à Chelsea pour entamer un nouveau volet de sa carrière, le défenseur brésilien regrette les circonstances de ce départ de Paris. Il s’est confié à France Football à ce propos et a notamment critiqué la gestion du directeur sportif du PSG Leonardo.

"C’est une situation qui m’a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m’a vraiment pas plu. Même s’il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment. J’étais au Brésil, en quarantaine, quand Leonardo m’a appelé pour me dire qu’à cause de la pandémie et des difficultés. Non, d’abord, il m’a demandé si j’étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8. Je lui ai dit que oui. Mais il m’a répondu que le club n’irait pas au-delà de ces deux mois. Ce serait deux mois et rien d’autre. Ça aurait dû se faire différemment."

Une surprise pour Thiago Silva qui s’attendait à un autre type de traitement.

"Toute ma carrière au PSG, j’ai donné le maximum, je n’ai jamais triché. C’est comme si tout ce que j’avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus. Ce n’est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d’ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d’erreurs à l’avenir."

Début août après son passage au Borussia Dortmund, Thomas Meunier a lui aussi critiqué Leonardo devant nos caméras, le jugeant coupable de ne pas lui avoir donné la possibilité de disputer le Final 8 de Ligue des Champions. "Il n’a pas été correct".