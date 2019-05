Lens et Gillet partagent avec Dijon dans le match aller du barrage pour une place en Ligue 1

Guillaume Gillet - © VALERY JONCHERAY - BELGAIMAGE

Gillet: "Si Kompany me veut, il peut me contacter" - 31/05/2019 Dans un entretien accordé à la RTBF, Guillaume Gillet évoque sa saison à Lens (Ligue 2) et Anderlecht. Il parle notamment de l'arrivée surprise de Vincent Kompany au RSCA en tant que joueur-manager. Guillaume Gillet affirme que si "Vincent le veut, il peut le contacter".