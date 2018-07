Le Tunisien Wahbi Khazri signe à Saint-Étienne

Le footballeur tunisien Wahbi Khazri a signé mardi un contrat de quatre ans en faveur de l'AS Saint-Étienne, septième du défunt championnat de Ligue 1. Le club stéphanois a annoncé la nouvelle sur son site internet.

À 27 ans, Wahbi Khazri a décidé de retourner définitivement en Ligue 1. Le milieu offensif a débuté son parcours professionnel au SC Bastia en 2009 avant de rejoindre les rangs de Bordeaux cinq ans plus tard. Transféré à Sunderland en 2016, il réalise son rêve de jouer en Premier League. Un an plus tard, le club anglais est toutefois relégué en Championship et le joueur décide de retourner en France sous forme de prêt au Stade rennais. Grâce à ses belles performances, le club breton parvient à obtenir un ticket pour l'Europa League à la fin de la saison 2017-2018.

Saint-Étienne enregistre ainsi son troisième renfort après les signatures de Mathieu Debuchy et de Kévin Monnet-Paquet. "À 27 ans, Wahbi est arrivé à maturité. Il a non seulement conduit sa sélection jusqu'à la phase finale de la Coupe du monde mais il a également réussi à montrer son grand talent dans un groupe relevé où la Tunisie a affronté deux des demi-finalistes. C'est le leader technique et le joueur de caractère dont le club a besoin pour garder la dynamique sportive de la deuxième partie de saison dernière", a réagi le directeur général Frédéric Paquet.

Le Tunisien a disputé la dernière Coupe du monde de football en Russie avec sa sélection nationale. Malgré deux buts, dont un face aux Diables Rouges, et de bonnes prestations face à l'Angleterre, la Belgique et le Panama dans le groupe G, il n'a pas réussi à qualifier la Tunisie pour le second tour. Les Aigles de Carthage ont, en effet, terminé à la troisième position avec trois points.